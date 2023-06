Unterdessen ist klar, dass die Konzerte in München anders als geplant aussehen werden: Bei allen vier Konzerten sind keine Fans vor der Absperrung an der Bühne - der sogenannten Row Zero - erlaubt. Der Veranstaltungsbescheid für die Konzerte werde den Aufenthalt in einer sogenannten Row Zero verbieten, teilte ein Sprecher des Kreisverwaltungsreferats in München mit. Der Veranstalter der Münchner Konzerte bestätigte dies.