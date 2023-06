Unter dem Motto "Wie Viel Macht 1 Euro?" sammelt eine Spendenaktion seit Freitag (16.06.) Geld per Crowdfunding - mit großem Erfolg. Innerhalb der ersten drei Tage kamen bereits mehr als 650.000 Euro zusammen (Stand 19.06.).



Das gesammelte Geld soll den Frauen zugute kommen, die sich zu den Vorwürfen gegen Rammstein gemeldet haben und denen jetzt rechtliche Konsequenzen drohen. Die Spenden würden in Partnerschaft mit dem "Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe – Frauen gegen Gewalt" verteilt, heißt es auf der Aktionsseite - in Form von Anwalts- oder Gerichtskosten, der Umsetzung von Schutzmaßnahmen sowie psychologischer Beratung und Therapie.