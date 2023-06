Zahlreiche jungen Frauen haben anonym und eidesstattlich versichert, gezielt für spezielle Aftershowpartys rekrutiert worden zu sein, um mit Till Lindemann Sex zu haben. Unter anderem berichten mehrere Frauen von sexuellen Handlungen, denen sie nicht zugestimmt hätten. Auch Chatprotokolle und weitere Zeugenaussagen stützen diese Behauptungen.

So sollen die Rammstein-Aftershowpartys verlaufen sein

Den Berichten zufolge beschreiben die Zeuginnen ein perfides System und wiederkehrende Muster. Demnach wurden sie gezielt von Personen aus Till Lindemanns Umfeld angesprochen - teils über die sozialen Medien, teils bei Konzerten. Das Ziel dieser Personen: Aftershowpartys speziell für Till Lindemann organisieren.

Teilweise seien die Frauen in Chatgruppen im Vorfeld gebeten worden, Fotos zu schicken. Anhand der Bilder seien die Frauen offenbar bewertet und ausgewählt worden. Laut Aussage einer Frau habe man ihr nur für den Fall den Zutritt zum Konzert und der Aftershowparty ermöglicht, wenn sie Interesse an Sex mit Lindemann zeige. Die Rekrutierung richtete sich dabei offenbar an sehr junge Frauen.

Eine weitere Frau schildert den unvermittelten Sex mit Lindemann 2020 in einer Garderobe als sehr gewaltvoll. Die damals 22-Jährige berichte heute, dass sie Schmerzen hatte und blutete. Der Sänger habe nicht aufgehört. Sie habe nicht ausdrücklich nein gesagt, sich aber extrem unwohl gefühlt.

In einem weiteren Fall berichtet eine damals 21-jährige Frau, auf einer Aftershowparty Lindemanns in einem Hotelzimmer besinnungslos auf dem Bett gelegen zu haben. Als sie wieder zu sich gekommen sei, habe der Sänger auf ihr gelegen und sie gefragt, ob er aufhören solle. Die Frau habe danach wieder die Besinnung verloren. Später habe ihr jemand Drogen angeboten. Am nächsten Morgen sei die Frau in einem anderen Hotelzimmer aufgewacht.

Die Bandbreite der Vorwürfe ist groß. Ob sie juristisch relevant sind und welche eventuell zu strafrechtlichen Ermittlungen führen, wird man erst noch sehen.

Vorwürfe kursierten im Netz

Erst vor wenigen Tagen kursierten bereits erste Anschuldigungen im Netz. Die Irin Shelby Linn behauptete, am Randes eines Konzertes in Vilnius unter Drogen gesetzt worden zu sein. Weil danach in manchen Medien und sozialen Netzwerken ebenso vage wie zweifelhafte Darstellungen folgten, stellte Linn klar "Till hat mich NICHT angefasst".

Die Band reagierte auf die Vorwürfe via Social Media: "Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt."

Auf Nachfragen zu den neuen Vorwürfen von NDR und SZ gab es von der Band kein Statement. Auch auf die schriftliche Anfrage von BRISANT gab es bisher weder eine Anwort noch eine Stellungnahme.