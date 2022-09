Erst sollte es 2023 nur zwei Rammstein-Konzerte in Deutschland geben: beide im Olympiastadion in Berlin. Angedacht war zwar auch, ein Silvester-Konzert in München auf der Theresienwiese, wo sonst das Oktoberfest stattfindet, zu spielen, doch der Veranstalter äußerte Bedenken und sagte ab.



Jetzt die Nachricht, die alle Rammstein-Fans in Deutschland jubeln lässt. Rammstein spielen 2023 gleich vier Mal im Olympiastadion - nicht nur in Berlin, sondern auch in München. Die Konzerte sind Teil ihrer "EUROPA STADION TOUR 2023". Die Deutschlandkonzerte im Überblick: