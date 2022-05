Deutschlandtour 2022: Rammstein-Konzert in Leipzig wegen Unwetter unterbrochen

Premiere für Rammstein

In einem Video, das Leadgitarrist Richard Kruspe während der Unterbrechung im Backstage-Bereich zeigt, erklärt dieser auf Englisch: "Das ist das erste Mal in der Rammstein-Geschichte, dass wir die Show wegen Regen unterbrechen müssen." Von der Weltuntergangsstimmung fasziniert, fügte er hinzu: "Schaut euch das an. Geschichte."

Weitere Deutschland-Konzerte

Gut zwei Stunden lang begeisterten die Musiker um Sänger Till Lindemann ihre Fans. Ob mit angefeuertem Kessel, einem Ritt auf der Kanone oder gewohnt donnernden Klängen, den Musikern merkte man die coronabedingte Konzertpause auf der Bühne nicht an. Am Samstagabend gibt die Band ihr zweites Konzert in der sächsischen Stadt – dieses Mal voraussichtlich ohne Unwetter.