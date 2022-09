Erst sollte es 2023 nur zwei Rammstein-Konzerte in Deutschland geben: Zwei mal Berlin im Olympiastadion. Geplant war es zwar, ein Silvester-Konzert in München auf der Theresienwiese zu spielen, dort wo auch das Oktoberfest stattfindet, doch der Veranstalter äußerte Bedenken und das Konzert wurde abgesagt. Nun die Nachricht, die alle Fans in Deutschland sicherlich jubeln lässt. Rammstein spielt 2023 gleich vier Mal im Olympiastadion, nicht nur in Berlin, sondern auch in München. Die Konzerte sind Teil ihrer Europatour, namens "EUROPA STADION TOUR 2023. Alle Deutschlandkonzerte hier im Überblick: