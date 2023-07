Randy Meisner hatte 1971 zusammen mit Glenn Frey, Don Henley und Bernie Leadon die "Eagles" gegründet, verließ die Band allerdings sechs Jahre später - kurz nach dem Welterfolg von "Hotel California". "Es war der Anfang vom Ende, als wir anfingen, getrennte Limousinen zu nehmen", erzählte Randy Meisner einst dem "Rolling Stone".



Vielen ist der Musiker vor allem als Bassist der "Eagles" in Erinnerung geblieben – dabei sang er auch, unter anderem die Ballade "Take it to the Limit". Sein Stimmumfang sei "erstaunlich" gewesen, so seine Ex-Bandkollegen auf ihrer Website. Nach eigenen Angaben trug der Druck, das Lied auch live zu performen, zu seinem Ausstieg bei. "Ich stand nicht gern im Rampenlicht", so Randy Meisner.



Die "Eagles" sind die Schöpfer zahlreicher unvergesslicher Hits, darunter "One of These Nights" oder "Hotel California". Die Band prägte die sogenannte "West Coast Music". Der typische "Westcoast-Sound" beinhaltet Einflüsse Country, Rock und Pop. Als Mitglied der Band wurde Randy Meisner 1998 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.