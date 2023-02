Hollywood-Star Raquel Welch ist tot: Die Schauspielerin ist mit 82 Jahren nach "kurzer Krankheit" gestorben, so ihr Management.



Legendär bleibt ihr Auftritt in dem 60er-Jahre-Klassiker "Eine Million Jahre vor unserer Zeit", in dem sie als leicht bekleidetes Höhlenmädchen im Fell-Bikini Filmgeschichte schrieb. In der Folge zählte sie in den 1960er- und 70er-Jahren zu den gefragtesten Stars Hollywoods.



Raquel Welch im prähistorischen Fell-Bikini. Bildrechte: IMAGO / Everett Collection/20th Century Fox Film Corp.