Der Schauspieler Ray Stevenson ist tot. Seiner Agentur zufolge ist er am Sonntag (21.05.) auf der italienischen Insel Ischia gestorben. Weitere Angaben machte die Agentur nicht. Stevenson wurde nur 58 Jahre alt.

Seinen Durchbruch als Schauspieler hatte Stevenson mit einer Rolle als römischer Legionär in der Serie "Rom", später war er in mehreren " Thor "-Verfilmungen als Volstagg zu sehen.

Als Musketier Porthos machte Stevenson in "Die drei Musketiere" (2011) an der Seite von Matthew Macfadyen und Logan Lerman Christoph Waltz das Leben schwer. In "Vikings" (2020) spielte er den Seefahrer Othere.