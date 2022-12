Rebel Wilson spielte "Fat Amy" in der "Pitch Perfect"-Reihe und kokettierte auch in anderen Filmen wie "Kung Fu Panda 3" oder "How to be Single" selbstironisch mit ihrer Figur. Sie setzte sich immer wieder für Body Positivity und die Inklusion der Plus-Size-Community ein. Denn Rebel Wilson war noch nicht immer so schlank wie jetzt. Ende 2020 krempelte die Schauspielerin ihren Lifestyle um und nahm mit einer Kombi aus viel Bewegung und einer Ernährungsumstellung nach eigenen Aussagen mehr als 35 Kilogramm ab.