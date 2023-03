Unter Tränen berichtet der Schauspieler erstmals in einem TV-Interview über die Ereignisse, die sich am Neujahrstag 2023 zugetragen haben. Der Hollywood-Star wollte nach starken Schneefällen den Weg für ein steckengebliebenes Fahrzeug mit einem Schneepflug freiräumen. Doch dann kam alles ganz anders:

„Ich erinnere mich an alles. Das Ding rollte direkt auf meinen Neffen zu“, sagt der Star in einem ersten Trailer des Interviews, das am 6.April bei US-Sender ABC gesendet werden soll. Hätte er nicht geistesgegenwärtig gehandelt, so Renner, hätte der Schneepflug seinen Neffen überrollt. Stattdessen erwischte es ihn.