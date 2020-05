Schwingt in Tel Aviv nicht nur das Mikro, sondern an der Seite von Starkoch Tom Franz auch den Kochlöffel: Promiexpertin Susanne Klehn

Schwingt in Tel Aviv nicht nur das Mikro, sondern an der Seite von Starkoch Tom Franz auch den Kochlöffel: Promiexpertin Susanne Klehn

Schwingt in Tel Aviv nicht nur das Mikro, sondern an der Seite von Starkoch Tom Franz auch den Kochlöffel: Promiexpertin Susanne Klehn Bildrechte: MDR/Susanne Klehn

Die Shakshuka ist eine Spezialität der nordafrikanischen und israelischen Küche. Das Gericht wird aus pochierten Eiern in einer Sauce aus Tomaten, Chilischoten und Zwiebeln zubereitet und wird mitunter als israelisches Nationalgericht bezeichnet. In Israel wird es häufig bereits zum Frühstück serviert.

Was ist eine Shakshuka?

Was ist eine Shakshuka?

Was ist eine Shakshuka? Was ist eine Shakshuka?

Findet auf den Märkten von Tel Aviv reichlich frische Zutaten: Tom Franz Bildrechte: Daniel Lailah

In Israel ist er ein echter Star! 2004 hatte es Tom Franz als frischgebackenen Rechtsanwalt nach Israel verschlagen, nachdem er dort bereits seinen Zivildienst absolviert hatte. Zwei Jahre später konvertierte er zum Judentum, wenig später lernte er mit Dana seine große Liebe kennen. Die überredete den passionierten Hobbykoch zur Teilnahme an "MasterChef" - einer israelischen Kochshow. Nach vier Monaten und zwei Sendungen pro Woche zur besten Sendezeit konnte er im Januar 2013 die Staffel für sich entscheiden - und wurde zu einer bekannten und äußerst beliebten israelischen Persönlichkeit. Für einen Deutschen mit Sicherheit ein Novum.



Heute gilt Tom Franz ganz offiziell als Brückenbauer und Botschafter zwischen Israel und Deutschland. Sein Geheimnis? Ein Kochlöffel und jede Menge Leidenschaft! Tom Franz mischt die bunte und vielseitige Küche Israels mit einer Prise kölscher Heimat. Heraus kommt koschere Spitzenküche, für die er in Israel frenetisch gefeiert wird. Mittlerweile gibt es zwei Kochbücher mit seinen Rezepten und eine Autobiografie über seine spannende Lebensgeschichte zwischen Deutschland und Israel.