"Wir haben die Zusage" hatte Richard "Mörtel" Lugner am Donnerstagmorgen noch erklärt. Doch das reichte offenbar nicht aus, um den Begleitersatz für Lindsey Vonn auf einer Pressekonferenz wie geplant zu präsentieren. Das Management des Stargastes hat die PK in letzter Sekunde gestoppt. "Ich habe gesagt, dass um 14 Uhr die Pressekonferenz ist, und der Manager hat jetzt angerufen, dass sie das nicht will", so Lugner. Sie fühle sich übergangen.

Wenige Sekunden davor, Lugner saß bereits auf dem Podium, hatte der 87-Jährige den Anruf erhalten. "Sie will alles, was wir sagen und bei der Pressekonferenz herzeigen, das will sie alles vorher absegnen", sagte Lugner. Über die neue Begleitung ist nur bekannt, dass sie wohl kein Deutsch spricht. Wenn alle Formalitäten geklärt sind, soll der Name möglicherweise am Freitag (14.02.) bekanntgegeben werden.