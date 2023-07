Es schien alles so perfekt: Ricky Martin und Jwan Yosef gaben sich 2017 bei einer romantischen Hochzeit das Jawort. In den darauffolgenden Jahren wurden die beiden dank einer Leihmutter Väter einer Tochter und eines Jungen. Doch nun soll alles aus und vorbei sein: Im Interview mit dem US-amerikanischen "People"-Magazin gaben die beiden offiziell bekannt, dass sie künftig getrennte Wege gehen.

Die Liebesgeschichte von Ricky Martin und dem Künstler Jwan Yosef fing ganz modern an - und zwar im Netz. Kennengelernt haben sich die beiden nämlich 2015 über Instagram.



2021 erzählte Ricky Martin im "People"-Interview, dass sie sich ein halbes Jahr lang nur geschrieben hätten. Beim ersten Treffen in einem Hotel in London sei der Funke dann aber sofort übergesprungen. Angeblich wusste Ricky Martin sofort, dass er Jwan Yosef eines Tages heiraten würde. 2016 gaben die beiden in der TV-Show von Ellen DeGeneres tatsächlich ihre Verlobung bekannt.



Jwan Yosef wurde 1984 in Syrien geboren, seine Familie emigrierte nach Schweden, als er noch klein war. Er studierte Kunst in Stockholm und London. Auf seiner offiziellen Website beschreibt sich Jwan Yosef als bildender Künstler, der zwischen Los Angeles, wo er mit Ricky Martin und den Kindern lebt, und London pendelt.