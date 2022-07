Anfang Juli erschütterten schwere Anschuldigungen gegen Ricky Martin die Öffentlichkeit. Eine damals nicht näher genannte Person warf dem Sänger häusliche Gewalt vor. Laut des spanischen Online-Portals "Marca" steckt hinter den Vorwürfen Ricky Martins 21-jähriger Neffe Dennis Yadiel, der Sohn von Martins Schwester Vanessa. Ein pikantes Detail, dass den Fall nochmal in ein anderes Licht rückt.

Eric Martin, der Bruder des Sängers, bestätigt das Gerücht: Wie er in einem Facebookvideo behauptet, handelt es sich bei der Person hinter der einstweiligen Verfügung wirklich um Martins Neffen. Eric bestreitet aber, dass es jemals eine Affäre zwischen beiden gab. Auch Ricky Martins Anwalt bestreitet eine Beziehung gegenüber dem "People"-Magazin : "Ricky Martin war selbstverständlich niemals in irgendeine Art von sexueller oder romantischer Beziehung mit seinem Neffen verwickelt, und würde es auch nie sein."

Stimmen die Vorwürfe gegen Ricky Martin, so hätte der Sänger seinen langjährigen Ehemann Jwan Yosef betrogen.

Ricky Martins Anwalt Marty Singer wird da deutlicher. Gegenüber "TMZ" lässt der Star-Anwalt verlauten: "Die Idee ist nicht nur unwahr, sie ist auch widerlich." Weiter sagt er, dass die Person, die die Behauptung aufgestellt habe, angeblich mit "tiefen seelischen Herausforderungen" zu kämpfen habe. "Wir hoffen alle, dass dieser Mann die Hilfe bekommt, die er so dringend benötigt."

Mit Marty Singer hat Ricky Martin einen DER US-amerikanischen Promi-Anwälte an seiner Seite. Der Jurist vertrat bereits erfolgreich Charlie Sheen, nachdem dieser bei "Two and a Half Men" rausgeflogen war. Auch Scarlett Johansson und Bill Cosby zählen zu seinen Mandanten.