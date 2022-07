Ricky Martin sollte heute (21.07.22) in seiner Heimat Puerto Rico vor Gericht gegen die Anschuldigen seines Neffen aussagen. Der Sänger wurde per Video dazugeschaltet und bestritt vehement alle Vorwürfe. Doch nach Angaben der Zeitung "El Nuevo Día" habe Ricky Martins Neffe letztendlich überraschend davon Abstand genommen, das Verfahren weiter zu verfolgen.

Ricky Martins Anwalt bestritt von Anfang an deutlich jegliche Gerüchte um eine Beziehung zwischen Ricky Martin und seinem Neffen. Gegenüber dem "People"-Magazin sagte er: "Ricky Martin war selbstverständlich niemals in irgendeine Art von sexueller oder romantischer Beziehung mit seinem Neffen verwickelt, und würde es auch nie sein."

Ricky Martins Anwalt Marty Singer wurde da deutlicher. Gegenüber "TMZ" ließ der Star-Anwalt verlauten: "Die Idee ist nicht nur unwahr, sie ist auch widerlich." Weiter sagte er, dass die Person, die die Behauptung aufgestellt habe, angeblich mit "tiefen seelischen Herausforderungen" zu kämpfen habe. "Wir hoffen alle, dass dieser Mann die Hilfe bekommt, die er so dringend benötigt."

Mit Marty Singer hat Ricky Martin einen DER US-amerikanischen Promi-Anwälte an seiner Seite. Der Jurist vertrat bereits erfolgreich Charlie Sheen, nachdem dieser bei "Two and a Half Men" rausgeflogen war. Auch Scarlett Johansson und Bill Cosby zählen zu seinen Mandanten.