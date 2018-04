In Gunter Gabriels bewegten Leben hat sich einiges angesammelt. In den 1970er-Jahren hat der Sängers und Songwriters seinen Durchbruch mit "Er ist ein Kerl". Kurz danach landet er mit "Frei" seinen nächsten Hit. Doch Mitte der 1980er-Jahre folgt der Absturz. Der Erfolg als Sänger bleibt aus. Er verliert Millionen durch schlechte Investments und fängt an zu trinken. Einige Jahre später fängt er sich wieder. Um seine Schulden loszuwerden, tritt er für 1.000 Euro in den Wohnzimmern seiner Fans auf. Sie sind es auch, auf die Tochter Yvonne jetzt hofft: