Das Baby ist da! Rihanna und ASAP Rocky sind Eltern eines Jungen

Pop-Superstar Rihanna und ihr Freund ASAP Rocky sollen Medienberichten zufolge ihr erstes Kind bekommen haben. Der kleine Junge sei bereits am Freitag vergangener Woche in Los Angeles auf die Welt gekommen, berichten US-Medien. Die 34-jährige Sängerin hatte ihre Schwangerschaft Ende Januar öffentlich gemacht und ließ sich dafür mit ihrem kugelrunden, nackten Baby-Bauch fotografieren.

Zuerst hatte das Promi-Portal "TMZ" über die Geburt berichtet. Das Magazin "People" meldete später unter Berufung auf das Umfeld des Paares, Rihanna und ASAP Rocky seien mit dem Baby zu Hause. "Rihanna geht es gut. Sie freuen sich sehr, Eltern zu sein", wurde die Quelle zitiert. Weitere Einzelheiten wie der Name des Babys sind bislang nicht bekannt. Auch eine offizielle Bestätigung der Geburt gibt es noch nicht.

Rihanna und der 33-jährige Rapper ASAP Rocky sollen seit geraumer Zeit ein Paar sein. Bestätigt haben sie ihre Beziehung allerdings erst im vergangenen Jahr. Im Januar dann die Baby-News. Im New Yorker Stadtteil Harlem ließ sich das Paar von einem Promi-Fotografen mit Baby-Bauch ablichten: Obwohl es an dem kalten Wintertag schneite, hatte Rihanna ihren pinkfarbenen Wintermantel nur halb zugeknöpft, sodass ihr kugelrunder, nackter Bauch zu sehen war. Geschmückt hatte sie ihn mit langen, funkelnden Ketten.

Seitdem setzte Rihanna ihren Baby-Bauch immer wieder stolz in Szene. Bei der Fashion Week in Paris sorgte sie mit einem transparenten Kleid aus schwarzem Tüll und hochhackigen Lackstiefeln für Aufsehen. Im Mai zierte die Sängerin das Cover der "Vogue". Das Magazin bescheinigte ihr, "im Alleingang" die Regeln der Schwangerschaftsmode neu geschrieben zu haben.



Damit lag die Zeitschrift goldrichtig. Denn Rihanna räumte ein, sie wolle mit ihren gewagten Outfits "neu definieren, was für schwangere Frauen als 'anständig' gilt".