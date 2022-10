Am Mittwoch (26.10.22) wurden die Hoffnungen zahlreicher Rihanna-Fans bestätigt: Die Sängerin ist zurück im Musik-Business. Auf Instagram verkündete Rihanna, dass am Freitag ihr neuer Song "Lift Me Up" erscheinen wird. Das Lied ist der Titelsong für den Marvel-Film "Black Panther: Wakanda Forever", der Mitte November in die Kinos kommt.