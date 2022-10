Robbie Coltrane erlangte durch seine Rolle in der Krimiserie "Cracker" in den 1990ern vor allem in Großbritannien Berühmtheit. Hierfür wurde er drei Jahre in Folge mit dem "British Academy Television Award" als bester Schauspieler ausgezeichnet. Der internationale Durchbruch gelang ihm mit seiner Rolle als Ex-KGB-Agent in den James-Bond-Filmen "Golden Eye" sowie "Die Welt ist nicht genug". In die Herzen seiner Fans spielte er sich allerdings durch seine Rolle als Halbriese "Rubeus Hagrid" in den "Harry Potter''-Filmen. Er war die Wunschbesetzung von Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling.