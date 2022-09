Seit 25 Jahren steht Robbie Williams auf der Bühne, zählt man die Zeit bei "Take That" dazu, sind es mehr als 30 Jahre. Um seine Solokarriere zu feiern, hat er seine größten Hits noch mal neu aufgenommen: mit Orchester, in einer ganz anderen Version. "XXV" ist am 9. September erschienen und auch für Robbie etwas ganz Besonderes: