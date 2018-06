An diesen Heiratsantrag wird sich ein niederländisches Paar noch lange erinnern: Eine 38 Jahre alte Mutter klagt ihrem Idol Robbie Williams in einem Social-Media-Kommentar ihr Leid: Ihr Lebensgefährte, der Vater ihrer Kinder, habe ihr noch keinen Heiratsantrag gemacht. Der 44-jährige Popstar lässt sich nicht lange bitten und kontaktiert die verzweifelte Frau mit einem Video-Anruf.



Der 38 Jahre alte Mann kann es kaum glauben, als seine Lebensgefährtin ihn zum Telefonat mit Robbie Williams holt. "Hi, wie geht's so? Meine Frau würde gerne mit dir sprechen", sagt der britische Sänger. "Zehn Jahre zusammen und du hast deiner Frau noch keinen Antrag gemacht? Das ist sehr gemein", tadelt Ayda den verblüfften Mann.