Der 1969 in Aachen geborene Schauspieler ist einem breiteren Publikum unter anderem durch seine Auftritte in "Tatort", "Polizeiruf 110", "Kommissar Stolberg" und "Der Alte" bekannt geworden. Der gebürtige Aachener, hatte seit Mitte der 1990er Jahre mehr als 70 Rollen in Film und Fernsehen. Gallinowski war bis 2016 mit seiner Schauspielkollegin Dagmar Manzel verheiratet.

Robert Gallinowski im Leipziger "Tatort" "Racheengel" an der Seite von Peter Sodann. Bildrechte: MDR/Hardy Spitz