Roger Whittaker ist tot. Der britische Sänger starb, wie erst jetzt bekannt wurde, am 13. September im Alter von 87 Jahren in Südfrankreich im Kreise seiner Familie. Zuletzt hatten Gerüchte über einen Schlaganfall Whittakers die Runde gemacht.

Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater. Er hat in seinem Leben so viele Herzen mit seiner Musik berührt und wird immer in unseren Erinnerungen weiterleben.

Zu seinen größten Hits gehören "Albany" und "The Last Farewell". Nachdem es dieser Song 1975 über Umwege ins amerikanische Radio und die US-Top-20 geschafft hatte, wurde er auch in Europa ein Riesenerfolg. Später nahm sogar Elvis Presley "The Last Farewell" auf.