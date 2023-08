Seit zwei Jahrzehnten hat sich das Event mit Roland Kaiser zum absoluten Highlight der beliebten Filmnächte am Elbufer entwickelt. Seit Jahren sind innerhalb kürzester Zeit die Tickets für die Veranstaltungen ausverkauft. In diesem Jahr finden die Konzerte vor rund 50.000 Schlagerfans am 28. und 29. Juli und am 4., 5. und 6. August statt.

Seit 20 Jahren steht Roland Kaiser bei der Kaisermania auf der Bühne. Bildrechte: MDR/Semmel Concerts/Frank Embacher