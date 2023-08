Seit 50 Jahren steht Roland Kaiser auf der Bühne! Aus diesem Anlass schenkt der Schlagersänger seinen Fans gleich noch mehr Konzerte als sonst zur "Kaisermania". Ganze fünf Abende wird der 71-Jährige am Elbufer in Dresden in diesem Jahr auf der Bühne stehen. Und nicht nur das Bühnenjubiläum wird groß gefeiert, sondern auch das 20. Jubiläum der Konzertreihe "Kaisermania".

Seit zwei Jahrzehnten hat sich das Event mit Roland Kaiser zum absoluten Highlight der beliebten Filmnächte am Elbufer entwickelt. Seit Jahren sind innerhalb kürzester Zeit die Tickets für die Veranstaltungen ausverkauft. In diesem Jahr finden die Konzerte vor rund 50.000 Schlagerfans am 28. und 29. Juli und am 4., 5. und 6. August statt.