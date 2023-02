Die Konzerte von Roland Kaiser sind oftmals bis auf den letzten Platz ausverkauft. Tickets zur Kaisermania gehen jedes Jahr weg wie warme Semmeln. Zum großen Tourauftakt seiner Geburtstagskonzerte in Riesa (10.02.) und Chemnitz (11.02.) wird mit viel Andrang gerechnet. Die Veranstalter raten den Fans dazu, einiges an Zeit für die Anfahrt mitzubringen.

Entertainer durch und durch

Dass Roland Kaiser sich einer so großen generationsübergreifenden Beliebtheit erfreut, ist wohl vor allem seiner unverkennbaren Stimme und seiner Präsenz auf der Bühne zu verdanken. Der Sänger ist Entertainer durch und durch - und seine Lieder gehen, ob man will oder nicht, fast immer ins Ohr.

Ob mit Hits wie "Santa Maria", "Dich zu lieben", "Joana" oder "Ich glaub es geht schon wieder los", die Lieder des Sängers sorgen schon seit mehr als vierzig Jahren für gute Stimmung bei Jung und Alt.

Mit seinem Lied "Santa Maria" gelang Roland Kaiser 1980 der große Erfolg. Bis heute ist der Song ein Hit. Bildrechte: dpa

1. Sein richtiger Name

Roland Kaiser ist nur ein Künstlername des erfolgreichen Sängers. Sein richtiger Name lautet Ronald Keiler.

2. Aufgewachsen bei Pflegeeltern

Roland Kaiser ist ein Findelkind. Seine leibliche Mutter bekam ihn im Alter von 17 Jahren. Nach der Geburt wurde der Sänger von seiner Mutter in einem Körbchen ausgesetzt. Er kam zuerst ins Kinderheim. Doch schon kurze Zeit später fand das Jugendamt eine passende Pflegemutter für das Kind.



Daraufhin wuchs Roland Kaiser in Berlin-Wedding auf. Seine Schulzeit beschreibt der Sänger als "nicht besonders reizvoll". Er sei froh gewesen, diese Zeit hinter sich gebracht zu haben.

3. Anzugträger aus Taktik

Der Anzug ist im Laufe seiner Karriere zum Markenzeichen von Roland Kaiser geworden. Doch wie es dazu kam, ist alles andere als Zufall gewesen. Im Interview mit dem WDR erklärt der Sänger, dass seine modische Entscheidung eher etwas mit Taktik als mit Geschmack zu tun hatte.

Ich habe diese Kleidungsform bewusst gewählt. Es gab da einen Regisseur, der hat alle Künstler vor der Sendung auf dem Mittelpodest auftreten lassen und hat dann zur Kleidung Kommentare abgegeben. [...] Und dann mussten die Künstler neue Klamotten kaufen. Und ich dachte 'Das machst du nicht mit. Zieh dir einen Anzug an, dann kann er nichts dagegen sagen.' Seitdem habe ich immer Anzüge angehabt. Roland Kaiser

4. Gelernter Werbekaufmann

Seine Karriere in der Arbeitswelt begann Roland Kaiser in den 1970er-Jahren eigentlich als Einzelhandelskaufmann und später als gelernter Werbekaufmann in einem Autohaus. Als dann jedoch ein Freund einen Kontakt zu einem Manager aus der Schlagerszene herstellte, änderte sich die Berufslaufbahn des Sängers schlagartig.



Obwohl der Schlagerstar sich erst unbeeindruckt von der Szene gab, sang Roland Kaiser bei einem Termin mit einem Produzenten vor. Der war so beeindruckt von seiner Stimme, dass er ihm prompt einen Dreijahresvertrag anbot. 1974 landete der heute 70-Jährige Roland Kaiser mit der Single "Was ist wohl aus ihr geworden?" seinen ersten Hit.

5. Traumberuf Pilot

Auch wenn sein Herz für den Schlager schlägt, geträumt hat Roland Kaiser schon seit der Kindheit für einen ganz anderen Beruf. Der 70-Jährige wollte schon immer hoch hinaus und Pilot werden. Doch diesen Traum kann er sich erst in den 1990er-Jahren erfüllen.



Während eines Urlaubs 1993 kam der Sänger an einem Flughafen vorbei. Da stand ein Schild mit der Aufschrift: "Lernen Sie fliegen im Urlaub". Daraufhin wurde der Urlaub von Roland Kaiser kurzerhand umgeplant und für zahlreiche Flugstunden genutzt. Er lernte jeden Tag 12 bis 14 Stunden dafür und absolvierte im Anschluss die Prüfung. Seitdem fliegt der Kaiser hoch hinaus - am liebsten auf der Insel Sylt.

Das ist ein Hobby, das mein Gehirn fordert und mich auch von anderen Dingen einfach mal ablenkt.

6. Kaiser der ZDF-Hitparade

So oft wie er ist bisher niemand in der ZDF-Hitparade aufgetreten! Ganze 67 Mal stand er bei der Show auf der Bühne. Die zahlreichen Auftritte ebneten ihm den Weg für seine lange und erfolgreiche Karriere. Doch der Erfolg in der Schlagerszene war kein Zuckerschlecken, denn nichts wird dabei dem Zufall überlassen, wie der Sänger erklärt.

Jeder kleine musikalische Gag, den wir machen, ist natürlich geprobt. Auch wenn das spontan aussieht. Roland Kaiser

Aus der ZDF-Hitparade ist Roland Kaiser nicht mehr wegzudenken. 67 Mal stand er bei der Show vor der Kamera. Bildrechte: dpa

7. Einsatz gegen Rassismus

Als einziger Sänger aus der Schlagerszene zeigt Roland Kaiser klare Haltung gegen Rechts. Vor einigen Jahren hat er sich sogar öffentlich gegen Rassismus ausgesprochen. Bei einer Kundgebung gegen rechts bezog der 70-Jährige deutlich Stellung gegen Pegida und anderes aus dem rechten Lager.

Ob in Leipzig, Köln, Kiel oder Dresden - Roland Kaiser gibt es in diesem Jahr nicht nur zu seiner Geburtstagstournee live zu sehen.