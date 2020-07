5.000 Fans sind ihm nicht zu wenig, um am 04.09. den Reigen der ab September wieder stattfindenden Live-Konzerte auf der Berliner Waldbühne zu eröffnen. Für Roland-Kaiser-Fans ein ganz besonderes Event. Denn ihr alljährliches Highlight, die legendäre Kaisermania am Dresdner Elbufer, kann in diesem Jahr nur als Best-of-Rückblick im TV stattfinden.