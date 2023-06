Auch in einer "Giovanni Zarrella Show" Ende Februar wurde Schlager-Ikone Udo Jürgens gedacht. Mit seinen Kindern Jenny und John im Publikum - und Roland Kaiser und Giovanni Zarrella auf der Bühne. Von einem "Mohrenkopf" war in dem Jürgens-Medley dieses Mal nichts zu hören. Das Naschwerk wurde in der Show nämlich so benannt, wie es heute üblich ist: als Schokokuss.



Jürgens Kinder sollen die Textänderung abgesegnet haben. Einige Schlagerfans konnten sich damit allerdings weniger gut arrangieren. Der Fall wurde in den sozialen Medien hitzig diskutiert.