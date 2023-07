Warum wir den Begriff an dieser Stelle nennen Wir haben uns an dieser Stelle dazu entschieden, den Begriff zu nennen, um den Text auch für diejenigen verständlich zu machen, die sich mit der Problematik, die das M-Wort mit sich bringt, noch nicht auseinander gesetzt haben.

Auch in einer "Giovanni Zarrella Show" Ende Februar wurde Schlager-Ikone Udo Jürgens gedacht. Mit seinen Kindern Jenny und John im Publikum - und Roland Kaiser und Giovanni Zarrella auf der Bühne. Von dem problematischen Begriff war in dem Jürgens-Medley dieses Mal nichts zu hören. Das Naschwerk wurde in der Show nämlich so benannt, wie es heute üblich ist: als Schokokuss.



Jürgens Kinder sollen die Textänderung abgesegnet haben. Einige Schlagerfans konnten sich damit allerdings weniger gut arrangieren. Der Fall wurde in den sozialen Medien hitzig diskutiert.