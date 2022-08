Rolf Eden war ohne Zweifel ein Lebemann: Mehr als 1.000 Liebschaften soll er eigenen Aussagen zufolge gehabt haben. Zu Höchstzeiten liebte er angeblich bis zu sieben Frauen gleichzeitig – was nicht ohne Folgen blieb: Für seine monatlichen Unterhaltszahlungen nannte er einmal 30.000 Euro für sieben Kinder von sieben Frauen.

Kaum jemand pflegte und kultivierte sein Playboy-Image so sehr wie Rolf Eden – bis zuletzt. Doch jetzt ist die Berliner Größe am Donnerstag im Alter von 92 Jahren gestorben. Das gab seine Familie bekannt.

Weißer Anzug und offener Jaguar: So ließ sich Rolf Eden am liebsten vor seinem Nachtklub "Big Eden" blicken. Bildrechte: dpa

Rolf Eden kam – als waschechter Berliner – 1930 als älterer von zwei Brüdern in Berlin-Tempelhof zur Welt. Sein Geburtsname: Rolf Sigmund Sostheim.

Seine Heimatstadt war immer etwas ganz Besonders für ihn und dass obwohl seine jüdischen Eltern Deutschland bereits während der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten verließen. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Israel, wo er 1948 als Elite-Soldat im ersten arabisch-israelischen Krieg kämpfte.

Nach elf Jahren in Israel zog Rolf Eden 1954 nach Paris, wo er unter anderem als Musiker, Kellner, Chauffeur, Autohändler und Statist für Filmproduktionen arbeitete. Als er 1956 in der Zeitung las, dass jeder im Ausland lebende Berliner, der nach West-Berlin zurückkehrt, ein Begrüßungsgeld von 6.000 Mark erhalte, zog er wieder in seine alte Heimat zurück – pünktlich zur Wirtschaftswunderzeit.