Bei Geburt gestorben? Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez trauern um neugeborenen Sohn

Was den Eltern in der schweren Zeit Kraft gibt, ist die Geburt ihrer Tochter. Wann genau das kleine Mädchen zur Welt kam und wie es heißen wird, haben Ronaldo und Georgina bislang nicht verraten. Zu groß ist der Schmerz wegen des gestorbenen Zwillings. Doch auch der wird in den Herzen seiner Eltern immer einen Platz behalten.