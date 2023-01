Rosa Katharina Mittermaier - oder einfach nur "Rosi" - erblickte im August 1950 auf der elterlichen Winklmoos-Alm in den Chiemgauer Alpen das Licht der Welt. Bereits mit sechs Jahren begann sie mit dem Skifahren. Während der Schulzeit wurde sie von ihrem Vater trainiert, der früh das Talent seiner Tochter erkannte. Wintersport lag der Familie im Blut: Vater Heinrich Mittermaier war staatlich geprüfter Skilehrer, führte ab 1966 eine eigene Skischule.



Mit 17 debütierte sie im Weltcup. Schon ein Jahr später, 1968, fuhr sie erstmals aufs Podest, der erste Weltcupsieg folgte 1969 beim Slalom von Schruns. Insgesamt zehn Siege feierte sie in ihrer Karriere, 41 Mal fuhr sie aufs Podest.



Ihre beste Saison fuhr sie 1975/76: Rosi Mittermaier gewann nicht nur den Gesamtweltcup, den Slalomweltcup und die Kombinationswertung. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck gewann sie Gold in der Abfahrt und im Slalom, dazu Silber im Riesenslalom und den WM-Titel in der Kombination. Fortan war sie als "Gold-Rosi" bekannt - und verabschiedete sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere aus der Sportwelt. Im Mai 1976 beendete Rosi Mittermaier ihre aktive Karriere.

"Gold-Rosi" mit ihren Medaillen bei den Olympischen Spielen 1976. Bildrechte: IMAGO / WEREK INTERNATIONAL