Rosa Katharina Mittermaier - oder einfach nur "Rosi" - erblickte im August 1950 auf der elterlichen Winklmoos-Alm in den Chiemgauer Alpen das Licht der Welt. Bereits mit drei Jahren stand sie erstmals auf Skiern. Während der Schulzeit wurde sie von ihrem Vater trainiert, der früh das Talent seiner Tochter erkannte. Wintersport lag der Familie im Blut: Vater Heinrich Mittermaier war staatlich geprüfter Skilehrer, führte ab 1966 eine eigene Skischule. Eigenen Aussagen zufolge hätten ihre Eltern Rosi allerdings lieber im Ballettunterricht gesehen. Mit 17 debütierte sie im Weltcup. Schon ein Jahr später, 1968, fuhr sie erstmals aufs Podest, der erste Weltcupsieg folgte 1969 beim Slalom von Schruns. Insgesamt zehn Siege feierte sie in ihrer Karriere, 41 Mal fuhr sie aufs Podest.

Ihre beste Saison fuhr sie 1975/76: Rosi Mittermaier gewann nicht nur den Gesamtweltcup, den Slalomweltcup und die Kombinationswertung. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck gewann sie Gold in der Abfahrt und im Slalom, dazu Silber im Riesenslalom und den WM-Titel in der Kombination. Fortan war sie als "Gold-Rosi" bekannt - und verabschiedete sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere aus der Sportwelt. Im Mai 1976 beendete Rosi Mittermaier ihre aktive Karriere.

Bekannt war Rosi Mittermaier auch für ihr soziales Engagement: So war sie Schirmherrin der Deutschen Kinderrheuma-Stiftung und Botschafterin der Initiative gegen Knochenschwund. Gemeinsam mit ihrem Mann Christian brachte sie mit ihren Tipps zum Nordic Walking und Skifahren viele Menschen in Bewegung und begeisterte sie für ihre geliebten Berge.

Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thomas Weikert, sprach von einer sehr traurigen Nachricht für den deutschen Sport. "Danke liebe Rosi Mittermaier für die Begeisterung, die du bei so vielen Menschen ausgelöst hast und für dein Engagement weit über den Sport hinaus! Die Goldmedaillen waren eine der prägendsten Erinnerungen an den Wintersport in meiner Jugend."



Auch Markus Wasmeier, Doppel-Olympiasieger von 1994 und Freund der Familie, nimmt Abschied von Rosi Mittermaier: "Wir haben einen fantastischen Menschen verloren. Rosi hatte ein Herz so groß wie ein Bus, sie war immer für jeden da - das war einzigartig. So einen Menschen findet man nicht wieder, sie hinterlässt eine riesige Lücke."