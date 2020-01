"Schlager lügen nicht - mal laut & mal leise" ist weit mehr als "nur" eine Neuauflage des vor knapp einem Jahr erschienen Albums. Denn statt einer CD finden sich in dem in Blau und Gold gehaltenen Cover gleich zwei Silberscheiben - und insgesamt 16 neue Titel. Während die "älteren" darauf enthaltenen Songs echte Partykracher sind, repräsentieren die neuen Titel die leisen Töne. So auch eine deutsche Fassung des Robbie-Williams-Hits "Angels", der Ross einst das Ticket zur Boygrup Bro'Sis bescherte - und mit dem seine Karriere ihren Anfang nahm.