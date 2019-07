Der 74 Jahre alte "König von Mallorca" gibt in der Telenovela ab Dienstag (09.07.) ein Gastspiel. Er spiele sich in vier Folgen selber, sagte ein Produktionssprecher. Die Fans der "Roten Rosen" konnten am Sonntag (07.07.) auch Requisiten ersteigern und Autogramme sammeln. Bei einem Rundgang waren mehr als 30 Szenenbilder zu besichtigen.