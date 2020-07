Preview im Autokino statt Fantag

Seit Jahren ein fester Termin im Kalender vieler Rote Rosen-Zuschauer ist der Fantag in Lüneburg. Der war in diesem Jahr für den 28. Juni geplant, musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Bei vielen Fans wird das sicherlich für lange Gesichter gesorgt haben.



Immerhin sind es alljährlich gut 4.000 Rosen-Anhänger, die sich einen Tag lang von ihren Stars verwöhnen lassen. Die bereiten in der Regel nicht nur ein buntes Bühnenprogramm vor, sondern sind auch an den Imbiss-Ständen, beim Losverkauf und den zahlreichen Autogrammstunden für ihre Fans da.

Hakim-Michael Meziani alias Ben Berger verkauft am Fantag 2019 Schinkennudeln. Bildrechte: imago images/Nordphoto

Folge 3131 vorab im Autokino in Lüneburg

Ganz leer sind zumindest einige Rosen-Fans trotzdem nicht ausgegangen. Denn für 250 Gäste gab es die neue "Rote Rosen"-Folge 3131 vorab in einem Autokino in Lüneburg zu sehen. Und nicht nur das ... Wie BRISANT erfahren hat, soll dort auch eine neue Liebe entdeckt worden sein. Und die scheint im wahren Leben ganz andere Wege zu gehen als in der Serie.

Begrüßen die fans zum Fantag in Lüneburg: der "Rote Rosen"-Cast im Jahr 2019 Bildrechte: imago images/Nordphoto

Mit Spannung haben die Fans nicht nur die neueste Folge ihrer Telenovela verfolgt, sondern auch das Treiben der anwesenden Stars. Um die Liebe von Alex und Judith ist es in den "Rote Rosen" nicht zum besten bestellt.



Im Autokino von Lüneburg sind die Schauspieler Philipp Oliver Baumgarten und Katrin Ingendoh allerdings dabei beobachtet worden, wie sie innige Küsse ausgetauscht haben. Hach ... Manchmal ist es im wahren Leben eben doch viel schöner als auf der Leinwand..

In der Serie scheint Astrid (Claudia Schmutzler) das Rennen um Alex für sich entscheiden zu können. Bildrechte: ARD/Nicole Manthey

Am 6. Juli geht's weiter: Neue "Rote Rosen"-Folgen im Ersten

Die Corona-Krise hat auch vor den Film-Sets der ARD keinen Halt gemacht. Erst seit Ende April wird unter Einhaltung der coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln wieder gedreht. Mittlerweile sind die nächsten Folgen der 17. Staffel im Kasten. Zu sehen gibt's die ab dem 6. Juli auf dem gewohnten Sendeplatz: von Montag bis Freitag um 14:10 Uhr in Das Erste.

Special zum Auftakt: "Astrid und Alex - eine Liebe in Turbulenzen"