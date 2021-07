Bis es so richtig los geht, muss sich die 48-Jährige noch etwas gedulden, aber Anfang September starten dann die Dreharbeiten zur neuen Staffel. Die Vorfreude ist groß, denn dass sie die Hauptrolle ergattern konnte, ist für Nicole Ernst ein großes Geschenk: "Besonders in dieser Zeit ist man, glaube ich, als Schauspielerin über jede Arbeit glücklich. Ich finde das ganz toll, hier zu sein. Die Kollegen sind alle wahnsinnig nett bisher. Ich freue mich sehr", sagt Ernst im Interview mit BRISANT.

Auch wenn die Aufregung vor dem Drehstart steigen wird, Nicole Ernst ist ein Vollprofi und kann auf eine lange Fernsehkarriere zurückblicken. Die Schauspielerin ist bekannt aus Rollen in "Um Himmels Willen", "In aller Freundschaft", "Der Staatsanwalt", "Nord Nord Mord" und "Polizeiruf 110". Auch im "Tatort" war sie schon zu sehen. Zuletzt stand sie als Kriminaltechnikerin in der Serie "Soko Wismar" vor der Kamera. Bei den Roten Rosen wird es nun aber romantischer werden.