Fans der Serie " Rote Rosen " warten bereits sehnsüchtig auf den 24. Juli, denn dann ist die ARD-Serie endlich aus der Sommerpause zurück . Wie geht es weiter? Wer mit wem? Und wer mit wem nicht mehr? Natürlich verraten die Produzenten der Serie nicht alles, aber ein pikantes Detail ist nun raus: Nicos Saravakos, der Vater von Carla, kehrt überraschend zurück! Und der bringt jede Menge Wirbel in die Serie.

In Folge 2694 war Nicos Saravakos (links im Bild) noch da und konnte seiner Tochter Carla (rechts im Bild) noch Anweisungen geben.

In Folge 2694 war Nicos Saravakos (links im Bild) noch da und konnte seiner Tochter Carla (rechts im Bild) noch Anweisungen geben. Bildrechte: ARD/Nicole Manthey

Anfang August, in der 3.800sten Folge, ist Nicos Saravakos, gespielt von Markus Graf , plötzlich wieder da. Über 400 Folgen war er rätselhaft verschwunden. Seine Rückkehr soll mit der Mafia und dubiosen Geldanlagen zu tun haben. Außerdem soll der Grieche gleich mal eine Beziehung in die Brüche gehen lassen. Klingt nach viel Ärger und spannenden neuen Folgen. Immer Montag bis Freitag um 14:10 Uhr im ERSTEN .

Während die Fernsehserie noch in der Sommerpause ist, halten sich die Fans mit dem Rote Rosen-Podcast der ARD auf dem Laufenden. Gastgeberin der aktuellen Podcast-Staffel ist Kim-Sarah Brandts, bekannt als Jule Jansen. Sie begrüßt im Podcast Menschen aus dem Team und einige Stars der Serie.



Sie alle nehmen kein Blatt vor den Mund und erzählen offen: vom Chaos in der Garderobe, vom Familiy-Life vor und hinter der Kamera. Den Podcast gibt es werbefrei in der ARD Audiothek.