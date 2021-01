Prominenter Neuzugang: Für sechs Folgen wird Schlagersänger Ross Antony in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" zu sehen sein.

Prominenter Neuzugang: Für sechs Folgen wird Schlagersänger Ross Antony in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" zu sehen sein. Bildrechte: ARD/Nicole Manthey

Normalerweise steht er als Sänger am Mikro oder als Moderator vor der Kamera. Dennoch: Das Schauspielern ist für Schlagersänger Ross Antony nicht neu. Sein Talent stellte er bereits im Märchenfilm "Märchen aus 1001 Nacht: Der kleine Muck", im Spielfilm "Der fast perfekte Mann" sowie in den Soaps "Unter uns" und "GZSZ" unter Beweis.



Jetzt ist der "verrückte Engländer" für insgesamt sechs Folgen in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" zu sehen - als Wettermann Tony Frost.