Fans der ARD-Serie "Rote Rosen" können sich über einen Neuzugang freuen: Nachwuchsschauspieler Tim Valerian Alberti spielt die Rolle des Tammo. Tammo ist der Halbbruder von Marvin (Maurice Pawlewski) und taucht in Lüneburg auf, nachdem er aus seiner WG in Kiel abgehauen ist. Weil Marvin ihn trotzdem zurückschickt, versteckt sich Tammo auf dem Gut, wo Hannes ihn findet.

Tammos Hartnäckigkeit stimmt Marvin um, und er nimmt ihn bis zur Rückkehr der Eltern aus den USA bei sich auf. "Die Gesellschaft seines optimistischen Bruders tut dem etwas einsamen Marvin gut", heißt es in der Vorschau zu Folge 3805.

In der Serie "Almania" spielte Tim Valerian Alberti die Rolle des Schülers Robert. Bildrechte: SWR/DCM Pictures/Clara Marnette

Seit 2020 steht er auch regelmäßig auf der Theaterbühne in Wuppertal und drehte für die Filme "Des Teufels Bad" (AT) und "Touched" (AT).