3.000 Folgen "Rote Rosen"-Stars feiern Jubiläum

BRISANT | 12.08.2019 | 17:15 Uhr

Da haben die Sektkorken geknallt: Zur Feier von 3.000 Folgen "Rote Rosen" war der Jubel groß. So groß, dass sich am vergangenen Wochenende frühere und aktuelle Schauspieler der ARD-Telenovela in Lüneburg getroffen haben. Mit dabei: die aktuelle und auch die künftige Hauptdarstellerin.