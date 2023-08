Fans der ARD-Serie "Rote Rosen" können sich in der 22. Staffel über zwei Neuzugänge freuen: Schauspielerin Diana Staehly wird Jördis Kilic spielen und Schauspieler Sebastian Deyle schlüpft in die Rolle von Dr. Klaas Jäger. Beide kommen ab November mit ganz unterschiedlichen Hintergründen nach Lüneburg. Dort einmal angekommen erleben sie etwas für sie völlig Unerwartetes: Sie fühlen sich zueinander hingezogen und dass obwohl Jördis eigentlich glücklich verheiratet ist und Klaas sich mit Problemen aus der Vergangenheit auseinandersetzen muss. Amor hat den Pfeil dennoch abgeschossen und das Schicksal sagt eindeutig: Ganz großes "Rote Rosen"-Traumpaar-Potenzial.

Diana Staehly wurde durch ihre Rolle als Tanja Steinke in der Comedy-Fernsehserie "Stromberg" bekannt, danach ermittelte sie knapp vier Jahre lang bei der "Soko Köln". Zuletzt war sie unter anderem als Melanie Evers in der Erfolgs-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Auch bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" und in "Die Bergretter" bekleidete Staehly Rollen.