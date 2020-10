Mit dem neuen Song "Let Your Heart Dance With Me" und dem dazu veröffentlichten Video ist "Roxette" der Abschied von seinen Fans nun endgültig gelungen. Am Freitag hat die Band die neue Single veröffentlicht - postum. Denn Sängerin Marie Fredriksson ist vor rund zehn Monaten gestorben. Jahrelang hat die 61-Jährige gegen den Krebs gekämpft. Bis sie dann plötzlich am 9. Dezember 2019 starb.

Umso mehr gewinnt das am Freitag veröffentlichte Video an Bedeutung. Zu sehen sind ausschließlich gemeinsame Momente der Band aus den vergangenen dreißig Jahren. Auf der Bühne, Backstage, privat, emotional und sehr persönlich zeigen sich Per Gessle und Marie Fredriksson und nehmen die Fans mit auf eine Reise durch die Jahrzehnte. Bei "Let Your Heart Dance With Me" handele es sich um einen der letzten Songs, den die Sängerin und ihr Bandkollege 2016 gemeinsam aufgenommen hätten. Damals sei das Lied nicht fertiggestellt worden. Das jetzige Ergebnis höre sich allerdings großartig an, schreibt Per Gessle auf seiner Instagramseite.