Nachdem die verstorbene Königin zunächst in Schottland und danach mehrere Tage lang in Westminster Hall aufgebahrt war, wo sich Hunderttausende persönlich verabschiedeten, wurde sie am 19. September zu Grabe getragen. Das Staatsbegräbnis versetzte London in einen Ausnahmezustand. Niemals zuvor waren so viele gekrönte Häupter und Staatschefs an einem Ort versammelt.

Die Kinder und Enkel der Queen - Harry und Andrew "nur" in Zivil, da sie keine offiziellen Royals mehr sind. Bildrechte: IMAGO / PA Images