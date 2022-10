Baldwin hatte am 21. Oktober 2021 während Dreharbeiten für den Low-Budget-Western im Bundesstaat New Mexico versehentlich die 42-jährige Kamerafrau Hutchins mit einer Requisitenwaffe erschossen. Der Revolver soll mit mindestens einer echten Kugel geladen gewesen sein. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang unklar.

Baldwin hatte wiederholt jede Verantwortung für den Unfall von sich gewiesen. Der 64-Jährige betonte, ihm sei gesagt worden, dass der Revolver "kalt" sei, also keine scharfe Munition enthalte.



Im August machte Baldwin in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNN die Waffenmeisterin am Set, Hannah Gutierrez-Reed, und den Regie-Assistenten Dave Halls, der ihm die Waffe gereicht hatte, für das Unglück verantwortlich. "Es gibt zwei Leute, die nicht getan haben, was sie hätten tun sollen", sagte er. Nach Hutchins Tod war eine Reihe von Zivilklagen eingereicht worden.



