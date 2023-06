Er hat wieder zugeschlagen: Hollywood-Star Ryan Reynolds steigt als Investor in die Formel 1 ein. Der 46 Jahre alte Kanadier übernimmt mit seinem Unternehmen Maximum Effort und weiteren Investoren 24 Prozent der Anteile an Alpine Racing. Laut dem französischen Formel-1-Rennstall wurden insgesamt 200 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Damit steige der Wert von Alpine Racing auf 900 Millionen Euro. Zu den Co-Investoren zählen Reynolds´ Schauspiel-Kollegen Michael B. Jordan und Rob McElhenney, mit dem er schon zusammen Besitzer eines Fußballclubs ist.

Alpine Racing gehört zum französischen Autobauer Renault. In der Formel-1-Saison 2022 landete das Team auf Platz 4 von 10 in der Konstrukteurswertung. 2023 sind Esteban Ocon und Pierre Gasly die Fahrer.

Im April kehrte der Klub nach 15 Jahren Abstinenz unter den Augen der glücklichen Investoren in den englischen Profifußball zurück. Die Film- und TV-Stars begleiten mit ihrer eigens produzierten Serie "Welcome to Wrexham" den Alltag der Mannschaft. Dadurch erfreut sich der kleine Klub vor allem in Nordamerika großer Beliebtheit.



Auch für das Alpine Racing Team ist eine Serie in Planung. Da auch die Formel 1 versucht, immer stärker in den USA Fuß zu fassen, könnte die Investition der Stars diesem Bestreben nur zu Gute kommen.