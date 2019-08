Heino im Sommer 1974 in Vinaroz/Spanien Die größten Erfolge feierte Heino in den 1970er-Jahren. Die Alben und Compilations aus dem Jahrezehnt schafften es dabei sogar nur selten unter die Top Ten in den deutschen Charts, aber sie hielten sich oft monatelang in der Bestenliste. Außerdem verkaufte Heino zu dieser Zeit massenweise Singles. Die Sommer mit seiner Familie verbrachte Heino in den 1970er-Jahren vornehmlich in Spanien, wo mondäne Aufnahmen wie diese entstanden. Bildrechte: dpa