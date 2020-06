"Zeit um zu gehen" Tour, Single, Album: Bens Schwester startet durch - Sarah Zucker!

Der Schlagerhimmel ist um ein Sternchen reicher - und das trägt einen ganz besonders süßen Namen: Sarah Zucker. Die ist keine Geringere als die kleine Schwester von Shooting-Star Ben Zucker. Liegt in den Genen der Zuckerbande nicht nur die Musikalität, sondern auch der Erfolg, wird man von Sarah in Zukunft noch viel hören. Mit ihrem ersten Album steht die Berlinerin auf jeden Fall schon in den Startlöchern.