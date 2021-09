"Dunkle Gedanken" Hatte selbst schon Depressionen und Panikattacken - Sängerin Sarah Connor

Selbstbewusst, stark und energiegeladen - so kennt man Sarah Connor. Doch anlässlich der Neuauflage ihres Erfolgsalbums "Herz Kraft Werke" lässt die Sängerin tief blicken. Seit sie ein Teenager ist, leidet sie immer wieder an Depressionen und Panikattacken. Kein Wunder, dass sich Sarah Connor in der Gesellschaft mehr Empathie im Umgang mit dem Thema wünscht.